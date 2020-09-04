«За гранью понимания»: туристы об отдыхе в России

Миллионы россиян в этом году провели отпуск в путешествиях по своей стране, в том числе благодаря кешбэку от Мишустина. Но немногие смогут назвать этот отдых лучшим в жизни. Они делятся в соцсетях главными фактами, которые их ошарашили.

«Комары и макароны с китайскими овощами»

Альтернатива ленивому отдыху на море — речные круизы. Очень заманчиво, что за несколько дней можно увидеть великие реки, живописную природу и посетить с экскурсиями ряд городов.

Но суровая реальность начинается с цены. Например, круиз по Лене на 14 дней на самом обычном «советском» теплоходе 1980-х годов обойдется в 350 000 рублей с лишним, рассказывает один из туристов.

За эту баснословную сумму вы получите каюту на четверых, причем площадью всего 11 метров, трехразовое питание, несколько пеших экскурсий и что-то вроде дискотеки в музыкальном салоне.

Отдельно придется оплачивать напитки в баре, а также перелет до Якутска и обратно (из Москвы это будет 25-30 тыс. рублей на одного) и страховку.

Более просторная и комфортная каюта-люкс стоит уже около 450 тысяч — а таких на борту всего две.

А если совсем уж некуда деньги девать — добро пожаловать в тур по Енисею, как минимум вдвое дороже.

Комментаторы возмущены:

«За такие деньжищи на экзотических островах на берегу океана можно отдохнуть. Вообще это всё за гранью разума и понимания».

«Там даже на 50 000 нечего смотреть. Комары, чучело мамонта, бивни мамонта и макароны с китайскими овощами».

«Все равно, что купить Ладу по цене цене Ауди».

«Морской круиз дешевле реально. Я лучше из Владивостока до Кореи-Японии в круиз схожу — дешевле выйдет».

«Речные круизы в России вообще очень странное мероприятие, с ценником как на морском лайнере, только сервис ни в какое сравнение не идет».

«У нас не санаторий!»

Еще вариант — 9-дневный круизе Москва-Казань-Москва, в котором побывала журналистка «РГ», причем как раз в люксовой каюте с санузлом. Отдых обошелся ей в 216 000 рублей — это 24 тысячи в сутки.

Но за высокой ценой скрывался низкий уровень сервиса и комфорта. Все это сразу бросалось в глаза:

очень низкие потолки даже для человека среднего роста;

«допотопный холодильник, который время от времени переставал работать, и его, как рекомендовали, надо было как-то потрясти»;

некуда пристроить чемодан;

огрызки мыла, некуда повесить полотенца;

был фен, но шнур не дотягивался до розетки под потолком;

очень скудное меню и крошечные порции (хотя все вкусно и красиво подают).

Мало того, по расписанию завтрак был почему-то в 6:30 утра. На недовольство этим пассажирке ответили: «У нас не санаторий! Так удобно!»

Ну а в довершение всего на теплоходе то и дело возникали разные неполадки. По словам журналистки, создавалось ощущение постоянного ремонта. Однажды, например, прорвало санузел в соседней каюте-полулюкс, из-за чего затопило и другие санузлы. Но и после починки в каютах на нижних палубах случались потопы.

Знатоки рассуждают:

«Последние пассажирские лайнеры были построены в конце 80-х годов. С тех пор ни одного судна не введено в эксплуатацию. Количество пароходов только сокращается по износу, отсюда и космические цены».

Кто-то делится воспоминаниями, как было в СССР:

«Я плавала в 1985 по Енисею, второй класс стоил 650 р., правда, в эту цену входил авиа Тбилиси-Красноярск-Тбилиси, гостиница и экскурсии в Красноярске до круиза. Но нам обошлось все в 30%, т.е. 195 р, профсоюзная оплата, моя з.п за месяц».

А некоторые просто злобно комментируют:

«Только дебилы из совка предпочитают отдых на старых консервных банках по рекам, считая это отдыхом».

«Обидно как-то…»

Некоторые вообще считают поездки по России «бессмысленной тратой времени и денег». Приводят, например, такие аргументы:

дрянной сервис за непомерную цену;

мало настоящих исторических памятников: один-два в горстке городов, остальное либо заброшено-разрушено, либо испорчено новоделом, либо до них трудно добраться;

ненадежный климат: «обидно как-то потратиться на долгожданный отпуск и просидеть две недели под дождем при +11»;

многие красивые и интересные места теперь на сотни километров окружены «частными территориями», закрытыми для туристов.

Комментаторы добавляют в копилку минусов:

«Раньше отдыхали на Истринском водохранилище в Подмосковье — сейчас там все обнесено частниками, почти все подходы к воде. Лично для меня отдых — это отдых за границей».

«Не бывает дешевых билетов в сезон на Байкал, Алтай и Камчатку. Сезон ведь только июль-август, желающих дофига, а самолетов и рейсов лимит. Никто не будет дополнительный рейс держать, чтобы 2-3 месяца поработать».

«Внутренний туризм только точечно и не как основной отпуск. Ценник безумно высокий, а качество этому ценнику не соответствует никак. Природные красоты это прекрасно, но слетать полюбоваться Монбланом стоит дешевле, чем слетать на Алтай».