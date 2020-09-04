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Россиянам рассказали о главных запретах при поездке в Абхазию 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка объяснила, что нельзя делать в Абхазии
Фото: РИА Новости
Отдыхавшая в Абхазии во время пандемии россиянка пообщалась с местными жителями и выяснила, чего не рекомендуется делать путешественникам при посещении страны. Полный список запретов она опубликовала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам автора блога, приезжим не следует ловить машину, поскольку здесь это понимается неправильно.

«Если нужно доехать куда-нибудь, то просто стой и все, кто-нибудь предложит помощь. К моим знакомым, когда они занимались автостопом подошел мужчина в возрасте и сказал, что здесь этого делать категорически нельзя», — пояснила девушка.

Кроме того, мужчинам не советуют ходить с серьгой в ухе, поскольку абхазцы могут начать задирать их и просить вести себя в соответствии с «местными законами». Также местные сами не рекомендуют покупать местные арбузы и дыни, поскольку существует вероятность отравления.
«Женщинам нельзя пить кофе на Брехаловке (Сухум, набережная, кафе "у Акопа"). Там есть определенный пятачок, где собираются уважаемые люди, старейшины, в общем абхазские мужи. Заходят даже члены правительства, и не только Абхазии. Они пьют кофе, играют в шахматы, беседуют», — поделилась наблюдением туристка, отметив, что женщинам там можно только купить кофе и отойти подальше.

Также она порекомендовала не говорить с абхазцами о Грузии, «особенно о том, что они правы, и что это отличный народ» и не спать с открытыми окнами, поскольку есть риск «остаться без денег, мобильных и фотоаппарата».

Вдобавок девушка порекомендовала гулять в основном днем и по хорошо освещенным улицам, чтобы не нарваться на преступников. Помимо этого, она выяснила, что с абхазцами нельзя спорить и им не следует грубить. «Абхазский народ очень серьезный и очень дружный (кровь за кровь). Да и спорить с местными бесполезно — в любом случае переспорят», — уточнила автор блога.
«Не надо ходить полуголыми, потому что на Кавказе так не положено. Относится к обоим полам. Мини-юбки и подобное тоже не приветствуются», — заключила она.
Ранее в сентябре российские туристы, прорвавшиеся на отдых в Абхазию во время пандемии коронавируса, поделились впечатлениями от отпуска. В первую очередь отдыхающим, привыкшим путешествовать на автомобиле, следует быть готовыми к длинным пробкам и многочисленным ремонтам дорожного полотна.
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