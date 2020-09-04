Отдохнувшая в Турции россиянка пожаловалась на персонал

Российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, пожаловалась на скандаливший из-за пустяков персонал отелей. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, по ее словам, некоторые объекты размещения, которые поздно открылись из-за пандемии и не дорожат репутацией, пытаются выжать максимум из туристов, чтобы заработать хоть что-то. В результате это приводит к конфликтам между постояльцами и сотрудниками гостиниц.

Например, когда она отдыхала в пятизвездочном отеле в Аланье, у них с мужем возникли проблемы при посещении бесплатного хаммама. Женщина уточнила, что на территории гостиницы также есть платный спа-салон, и поэтому работники «не жалуют бесплатников».

«Если вы пытаетесь пройти бесплатно, то вас сначала минут 15 подержат в виртуальной очереди в надежде, что вы не будете ждать и уйдете, а потом пустят, но только в сауну! Хамам все равно будут держать на случай, если кто-то неожиданно придет на платные процедуры», — пояснила она, добавив, что неоднократно слышала громкие скандалы с другими посетителями.

Кроме того, ее возмутило, что в отеле не давали вторую карту от номера, даже если там живут четверо людей.

«А все из-за желания сэкономить. Отдыхающие часто оставляют вторую карту в номере, для того чтобы не отключался кондиционер. Сейчас в Турции такая жара, что действительно хочется приходить с улицы в уже охлажденный номер», — посетовала блогерша и отметила, что им все же удалось отвоевать вторую карту.

Также россиянка впервые столкнулась с тем, что в ресторан отеля, где действует система «ультра все включено», не дают поесть тем, кто немного опоздал на обед.

«По расписанию обед заканчивается в 14:00. Так вот уже в 14:01 на входе в ресторан появляется человек, который напрочь запрещает зайти опоздавшим чего-нибудь перекусить», — поделилась автор статьи.

Тем не менее, россиянка заключила, что считает отель хорошим, поскольку отдых в нем был бюджетным.

Ранее эта же блогерша рассказала, как местные отели наживаются на туристах, не выполняя часть услуг. По словам путешественницы, многие отели сейчас предлагают постояльцам выгодные скидки выше 50 процентов, но при этом придумывают разные способы сэкономить.