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Эксперты рассказали, сколько туристов захотят вернуться на отдых в Крым 

РИА Новости и ещё 5 6 часов назад
Выяснилось, вернутся ли туристы в Крым
Фото: РИА Новости
Большинство посетивших Крым в текущем году туристов, согласно исследованию, намерены снова вернуться сюда на отдых, сообщило министерство курортов и туризма региона.
Ведомство исследовало мнение гостей с помощью анкеты "Все дороги ведут в Крым". С начала курортного сезона, с 1 июля, опросник прошли более трех тысяч приезжающих на полуостров, он будет продолжен до 1 октября.

"Так, по предварительному анализу собранных анкет можно говорить о том, что число туристов, которые намерены вернуться на отдых в Крым, будет, как минимум, на уровне прошлого года", —сообщили в ведомстве.

Летом 2019 года были анкетированы более шести тысяч путешественников, сообщили в Минкурортов. Тогда более 95 процентов из них выразили намерение вновь приехать на полуостров, в том числе 48 процентов — уже в следующем году, а 47 процентов — в ближайшие пять лет.

"Полученные данные подтверждают наличие положительной динамики в развитии туристской отрасли республики. В 2019 году доля гостей, впервые отдыхающих в Крыму, составляла 20 процентов. В этом году этот показатель будет значительно превышен. А благодаря высокому уровню "возвратности" у нас крайне положительные прогнозы на следующий сезон", — цитируются в сообщении слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

По данным Минкурортов, в 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60 процентов людей, а в 2018 году — более 70 процентов. В 2019 году у 95 процентов туристов ожидания от пребывания на полуострове оправдались, 21 процент из них ответили, что отдых "превзошел их ожидания".
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Новости путешествий , Вадим Волченко
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