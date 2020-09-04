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Турецкие мужчины рассказали, как соблазняют россиянок 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Женщины из России не слишком избирательны»
Фото: depositphotos
Турецкие мужчины рассказали о курортных романах с туристками, приезжающими из России, а также поделились лайфхаками по соблазнению дам. Об этом пишет Anews.com.
По мнению турков, основной способ завоевать россиянку — проявлять к ней восторженное внимание и делать множество комплиментов. При этом чаще всего русских туристок считают легкодоступными — некоторые местные не скрывают, что заводят отношения сразу с несколькими девушками.

«Не в обиду будет сказано, но по моим личным наблюдениям, женщины из России не слишком избирательны в плане мужчин», — заявил один из пользователей.

Другие парни посчитали, что это связано с недостатком внимания в России. Общее мнение было таким, что женщины в России «умные и расчетливые хищницы», на которых турки «моментально западают».

«Русские женщины строят из себя таких беззащитных, наивных, которых хочется взять под крыло. Они легко убедят любого дурачка, что он без нее жить не сможет»,

Но далеко не все ищут отношений на одну ночь, многие участники дискуссии заметили, что «самые лучшие отношения» у них были именно с россиянками.
Ранее "Рамблер" рассказывал истории девушек, которые изменили своим партнерам в отпуске.
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