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Раскрыты самые бесполезные траты в отпуске 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты самые бесполезные траты в отпуске
Фото: Lenta.ru
Россиянам раскрыли простые способы сэкономить в путешествиях и рассказали о самых бесполезных тратах в отпуске. Полный список советов для бюджетной поездки представил онлайн-сервис для бронирования билетов «Билетик. Аэро» на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, в первую очередь, эксперты порекомендовали никогда не летать на короткие расстояния бизнес-классом.

«На коротких рейсах бизнес-класс разочаровывает. Билет, который стоит в два-три раза дороже эконома, себя не оправдывает, несмотря на широкое кресло, богатое меню и возможность выйти из самолета первым»,

— отметили в компании.
Кроме того, специалисты считают бесполезной тратой питание в самолете и советуют поесть дома перед вылетом, чтобы не тратить деньги на невкусный обед на борту.
Также туристам предложили отказаться от приобретения бумажных путеводителей, разговорников и книг о достопримечательностях, и вместо этого скачать на телефон бесплатные электронные версии этих изданий.

«Для общения с местным населением идеально подойдет гугл-переводчик с функцией голосового перевода и распознания текста на фото. Заметьте, пользоваться этой программой можно абсолютно бесплатно»,

— уточняется в тексте.
Вдобавок к неоправданным расходам эксперты отнесли покупку местных сим-карт, сувениров, магнитов и футболок с местной символикой.
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