Стюардесса задрала ноги на крыле самолета

Популярная в соцсетях стюардесса Кортни (Courtney) поделилась снимком на фоне самолета и удивила подписчиков. Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре видно, как член экипажа улеглась на крыло воздушного судна, задрав вверх обе ноги. При этом на бортпроводнице надето укороченное платье цвета хаки, черные подвязки и туфли темного цвета.

@flywithcortney

Поклонники сотрудницы авиакомпании оценили ее публикацию в комментариях. «Очень классная фотография», «Сексуально, но при этом не слишком откровенно», «Милый снимок в стиле ретро!», «Абсолютно обворожительна», «Это просто замечательно», — писали они.