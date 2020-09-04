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Турецкие мужчины рассказали о методах соблазнения россиянок 

Lenta.ru 2 часа назад
«Женщины из России не слишком избирательны»
Фото: Lenta.ru
Турецкие мужчины рассказали о романах с приезжающими на местные курорты российскими женщинами и о методах их соблазнения. Об этом со ссылкой на данные многочисленных форумов пишет Anews.com.
В частности, турки считают, что основной способ завоевать россиянку — проявлять к ней восторженное внимание и делать множество комплиментов. При этом чаще всего русских туристок считают легкодоступными — некоторые местные не скрывают, что заводят отношения сразу с несколькими девушками.
Вдобавок российским путешественницам приписывают неразборчивость.

«Не в обиду будет сказано, но по моим личным наблюдениям, женщины из России не слишком избирательны в плане мужчин»,

— заявил один из участников треда. Другие предположили, что это может быть связано с недостатком внимания в России.
В то же время есть мнение и о том, что россиянки — «умные и расчетливые хищницы», на которых турки «моментально западают».

«Русские женщины строят из себя таких беззащитных, наивных, которых хочется взять под крыло. Они легко убедят любого дурачка, что он без нее жить не сможет»,

— подчеркнул пользователь.
Кроме того, многие участники дискуссии заметили, что, так или иначе, «самые лучшие отношения» у них были именно с россиянками.
В ноябре прошлого года сообщалось, что специалисты онлайн-сервиса «Туту.ру» подсчитали, сколько женщин с именем Наташа или Наталья летали в Турцию с 1 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года. Вторым по популярности на этих же рейсах оказалось имя Елена, а третьим — Татьяна.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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