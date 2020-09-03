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Скандал в аэропорту Крыма из-за игрушки попал на видео 

Lenta.ru 48 минут назад
В аэропорту Симферополя в Крыму произошел скандал между сотрудниками авиагавани и пассажиркой из-за детской игрушки. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал Readovka.
На кадрах запечатлено, как женщина громко кричит, угрожает окружающим и просить отпустить ее с пункта предполетного досмотра, в то время как на фоне плачет ее сын.

«Так это вы нервируете, пропустите ее!» — обращается за кадром к сотруднице службы безопасности очевидица происходящего.

Как уточняет канал, инцидент произошел в среду, 2 сентября. Пассажирке рейса по маршруту в Надым с пересадкой в Москве отказали в посадке на борт самолета из-за игрушечного пистолета в рюкзаке ребенка, так как работникам аэропорта показались опасными входящие в комплект мягкие пули.
«Мать сорвалась не сразу. Перед истерикой она пыталась доказать, что игрушка никому не навредит минут эдак 20. Но сотрудники были непробиваемы», — указано в посте.
Об итогах конфликта в сообщении не говорится.
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Новости путешествий , Видео
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