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Россиянин отдохнул в Сочи и развеял мифы 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Россиянин отдохнул в Сочи и развеял мифы
Фото: Lenta.ru
Российский турист на фоне пандемии коронавируса провел летний отпуск в Сочи и развеял мифы об отдыхе на отечественных курортах. Соответствующий материал жителя Тюмени Сергея Усольцева опубликовал портал 72.RU.
Путешественник уточнил, что приобрел билеты на курорт заранее — в феврале стоимость прямого рейса до Адлера составила 51 тысячу рублей туда-обратно на четверых. При этом размещение в частной гостинице с собственной кухней в 150–200 метрах от пляжа в Имеретинской бухте обошлась в 52 тысячи за 13 ночей.
По словам Усольцева, стереотип об отдыхе на российских курортах — «дорого, колхозно и много народу» — подтверждения не получил.

«Правильно выбранная гостиница и расстановка приоритетов позволяют сделать отдых удобным и комфортным», — заметил он.

Автор материала подчеркнул, что питание в местных заведениях действительно недорогое — обед в столовых стоил около 350–700 рублей на всю семью, а пляж вдали от центральной части прибрежной зоны был вполне свободным для размещения и непереполненным. Вдобавок неподалеку находилось множество мест развлечений как для детей, так и для взрослых — «на любой вкус и кошелек».

«Можно ли хорошо отдохнуть на российском юге? С уверенностью отвечаю — можно!» — заключил турист, подчеркнув, что, по его подсчетам, полноценные две недели отпуска в Сочи обошлись в 180–185 тысяч на четверых.

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