Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт список стран, готовых принять россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыт список стран, готовых принять россиян
Фото: Lenta.ru
Опубликован список государств, готовых на особых условиях принять российских туристов во время пандемии коронавируса. Соответствующий перечень со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) раскрыли в «Российской газете».
В нем, в частности, указаны такие страны, как Абхазия, Албания, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Гаити, Египет, Кения, Либерия, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Пуэрто-Рико, Руанда, Сербия, США, Тунис, Хорватия и Черногория.
При этом свободный въезд для российских граждан предусмотрен в Абхазии, Албании, Мексике, Сербии и Черногории, а в остальных странах к путешественникам выдвигаются определенные требования — к примеру, медицинская страховка, отрицательный результат теста на COVID-19, виза или обязательный двухнедельный карантин.

«Попасть на многие мировые курорты можно и сегодня, но только чередой стыковочных рейсов и без гарантий возврата домой», — указано в материале. При этом отмечается, что в большинстве случаев попасть за рубеж можно при помощи пересадок в турецком Стамбуле.

3 сентября Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами, среди которых Мальдивы, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно постановлению, в столицу Египта Каир рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в Дубай — два раза в неделю, а в столицу Мальдивской Республики Мале — два раза в неделю.
Видео дня. Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
Последние новости
Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Ефремов признал вину в смертельном ДТП Ефремов признал вину в смертельном ДТП Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Комментарии
Новости путешествий , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тупое стадо»: что впаривают туристам в Сочи
«Тупое стадо»: что впаривают туристам в Сочи
«Дерете — соответствуйте»: жена Реввы разнесла Турцию
«Дерете — соответствуйте»: жена Реввы разнесла Турцию
«Русские женщины все слабы на передок»
«Русские женщины все слабы на передок»
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
06:05
Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
Новости путешествий
Самые страшные аттракционы мира
03:16
Самые страшные аттракционы мира
Новости путешествий
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
00:16
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
Новости путешествий
Райские пляжи, где нет толп туристов
07:27
Райские пляжи, где нет толп туристов
Новости путешествий
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
01:21
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
Новости путешествий
«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции
01:51
«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции
Заграница
Как посмотреть на Москву свысока
00:49
Как посмотреть на Москву свысока
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение