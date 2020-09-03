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Россия восстанавливает перелеты в Египет, Мальдивы и ОАЭ 

Газета.Ru 2 часа назад
Дождались: россиянам приоткрыли кусочек планеты
Фото: Reuters
Правительство России сняло ограничения на международные перелеты для новых направлений — в них вошли аэропорты Египта, Мальдив и ОАЭ. Оперативный штаб по коронавирусу проанализировал статистику заболеваемости в этих государствах и пришел к выводу, что теперь россиянам туда можно летать.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения еще с тремя странами: Египет (Каир), 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на официальном сайте правительства.

«Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», — говорится в заявлении.

Также кабмин уведомил о принятом решении по увеличению частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса будет выполнять «Аэрофлот» по маршруту «Москва — Женева — Москва» и 2 рейса организует компания Swiss Air по маршруту «Цюрих — Москва — Цюрих». До этого полеты выполнялись этими авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.
В правительстве подчеркнули, что оперштаб по противодействию распространения коронавируса (проходит под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой) продолжает наблюдение за ситуацией и работу над увеличением реестра стран, с которыми может быть налажено авиационное сообщение.
Все три новых направления будут востребованы российскими туристами,
убежден руководитель проекта Bizav News Дмитрий Петроченко. По его словам, Египет — в силу того, что там лето почти круглый год и у него есть в России свои почитатели, будет одним из популярных туристических маршрутов.

«После окончания бархатного сезона к Турции достаточно скоро охладеет интерес туристов, а Египет в этом плане может предоставить такой же сервис и комфортную погоду для наших любителей погреться на солнышке», — рассказал «Газете.Ru» Петроченко.

Мальдивы, по словам эксперта, несмотря на высокую стоимость отдыха найдут своего клиента особенно ближе к декабрю и январю. Инфраструктура островов несильно пострадала от пандемии коронавируса — тот уровень сервиса, который был в прошлом году, сохранится. Объединенные Арабские Эмираты помимо туристического отдыха будут востребованы в силу того, что это огромный авиационный хаб, позволяющий вылететь практически в любое направление.

«И не стоит забывать, что ОАЭ — это еще и центр притяжения для бизнеса. Я думаю, что многие ждали, когда откроются Дубай, Абу-Даби и так далее. Это будет достаточно востребованное направление», — сказал Петроченко.

Очередного перекрытия границ ждать не стоит. Российские власти точно не пойдут на это, опасаясь недовольства граждан, считает эксперт.
В четверг Мишустин также подписал постановление, согласно которому, россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут вылетать к ним без всяких препятствий. В июне, несмотря на карантинные ограничения, этой категории россиян был доступен только однократный выезд.

«Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется, в том числе, на опекунов и попечителей. Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.

Решение о смягчении режима ограничений принято по итогам рассмотрения обращений граждан, поступивших в правительство», — отмечает пресс-служба кабмина.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в аэропортах и авиакомпаниях сообщала, что кабинет министров России планирует расширить число регулярных авиационных маршрутов. В их число должны войти Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания и Китай.
Международные перелеты были остановлены в России в марте этого года из-за пандемии COVID-19, охватившей большинство туристических стран. Вплоть до августа российские авиакомпании только вывозили российских туристов, оказавшихся за рубежом после закрытия иностранными государствами границ.
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Новости путешествий , Статьи , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Аэрофлот , Правительство РФ , Газета.Ru , газета "Известия"
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