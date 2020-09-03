Вспышка COVID-19 угрожает курорту РФ

Сотрудники Крымского федерального университета спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму. По данным ученых, к концу ноября будет выявлено в 8 раз больше заражений при сохранении существующего индекса передачи.

"Если индекс передачи возбудителя коронавирусной инфекции сохранится, к концу ноября количество активно инфицированных в Крыму может возрасти с 600 до пяти тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Прогнозы ученых назвать радужными никак нельзя. Число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1,3 тысячи, а общее количество летальных исходов — приблизиться к 100. Учёные утверждают, что при снижении индекса передачи возбудителя до показателей 1,0-1,1 (сейчас 1,3) пиковое количество госпитализаций не превысит тысячи.

"Прогноз на конец августа по развитию ситуации совпал примерно на 80-90%. Новый прогноз подготовлен исходя из данных реальной ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории республики Крым".

Учёные рекомендуют сохранять социальную дистанцию, продолжать тестировать людей и изолировать больных с легкими и бессимптомными формами заражения.