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Врачи уверены, что количество заражений COVID-19 на курорте РФ вырастет 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Вспышка COVID-19 угрожает курорту РФ
Фото: depositphotos
Сотрудники Крымского федерального университета спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму. По данным ученых, к концу ноября будет выявлено в 8 раз больше заражений при сохранении существующего индекса передачи.

"Если индекс передачи возбудителя коронавирусной инфекции сохранится, к концу ноября количество активно инфицированных в Крыму может возрасти с 600 до пяти тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Прогнозы ученых назвать радужными никак нельзя. Число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1,3 тысячи, а общее количество летальных исходов — приблизиться к 100. Учёные утверждают, что при снижении индекса передачи возбудителя до показателей 1,0-1,1 (сейчас 1,3) пиковое количество госпитализаций не превысит тысячи.

"Прогноз на конец августа по развитию ситуации совпал примерно на 80-90%. Новый прогноз подготовлен исходя из данных реальной ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории республики Крым".

Учёные рекомендуют сохранять социальную дистанцию, продолжать тестировать людей и изолировать больных с легкими и бессимптомными формами заражения.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что число случаев заражения коронавирусом в России превысило миллион.
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