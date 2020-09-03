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Стало известно, на каких условиях россияне смогут поехать в Египет 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Стали известны условия для полета в Египет
Фото: depositphotos
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что скоро будет восстановлено авиасообщение с Египтом. А позже стало известно, что граждане России не должны будут проходить обязательный карантин после прибытия в страну. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.
Как уточнили в посольстве, по прибытии в аэропорт Каира россияне должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Но двухнедельной обсервации для туристов не потребуется.

«Прохождение карантина не требуется», — сообщили в диппредставительстве.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие еще страны откроют границы с Россией в ближайшее время.
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