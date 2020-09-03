Стали известны условия для полета в Египет

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что скоро будет восстановлено авиасообщение с Египтом. А позже стало известно, что граждане России не должны будут проходить обязательный карантин после прибытия в страну. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

Как уточнили в посольстве, по прибытии в аэропорт Каира россияне должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Но двухнедельной обсервации для туристов не потребуется.