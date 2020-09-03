«Аэрофлот» возобновит полеты в Дубай 11 сентября 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
«Аэрофлот» с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям», — сказала Спивакова.
Она пояснила, что билеты на рейсы вылетом из аэропорта Шереметьево уже поступили в продажу на официальном сайте авиакомпании.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египетом (Каир), Объединенными Арабскими Эмиратами (Дубай) и Республикой Мальдивы (аэропорт Велана).