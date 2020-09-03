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«Аэрофлот» возобновит полеты в Дубай 11 сентября 

Агентство «Москва» и ещё 14 4 часа назад
«Аэрофлот» возобновит полеты в Дубай 11 сентября
Фото: Суть событий
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
«Аэрофлот» с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям», — сказала Спивакова.
Она пояснила, что билеты на рейсы вылетом из аэропорта Шереметьево уже поступили в продажу на официальном сайте авиакомпании.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египетом (Каир), Объединенными Арабскими Эмиратами (Дубай) и Республикой Мальдивы (аэропорт Велана).
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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