Спрогнозирован рост случаев COVID-19 на курорте РФ 

Аналитический центр Крымского федерального университета спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму более чем в 8 раз к концу ноября при сохранении существующего индекса передачи возбудителя, сообщила пресс-служба университета.

"Если индекс передачи возбудителя коронавирусной инфекции сохранится на сегодняшнем уровне, к концу ноября количество активно инфицированных в Крыму может возрасти с 600 (по состоянию на конец августа) до пяти тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

По прогнозу учёных, число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1,3 тысячи, а общее количество летальных исходов — приблизиться к 100. Учёные утверждают, что при снижении индекса передачи возбудителя до показателей 1,0-1,1 (сейчас 1,3) пиковое количество госпитализаций не превысит тысячи.

"Прогноз на конец августа по развитию ситуации, который аналитический центр давал 11 мая с учетом открытия основных сфер курортного и туристического бизнеса, совпал примерно на 80-90%. Новый прогноз подготовлен исходя из данных реальной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории республики Крым", — приводит слова проректора по научной деятельности университета Анатолия Кубышкина пресс-служба.

Учёные рекомендуют сохранять противоэпидемические мероприятия, в первую очередь касающиеся социального дистанцирования, объемы тестирования в количестве не менее 3000 тестов в день, а также увеличить при необходимости объемы домашней изоляции контактных лиц и больных с легкими и бессимптомными формами.