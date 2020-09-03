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Россиянам разрешили путешествовать за рубеж к родственникам без ограничений 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Россиянам разрешили ездить за рубеж к родным бесконечно
Фото: ТАСС
Российским гражданам разрешили многократно пересекать границу и путешествовать в другие страны при наличии в них родственников, которые нуждаются в уходе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Как уточнили в правительстве, теперь граждане страны могут отправиться в поездку к родным без ограничений.

Ранее тем, кто хочет навестить родственников за границей, был доступен лишь однократный выезд.

Также это правило распространяется на опекунов и попечителей.
В июне правительство России подписало распоряжение, согласно которому россиянам разрешалось выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. Кроме того, Мишустин заявил, что выехать за границу могут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах. Также пересечение российской границы разрешалось иностранным гражданам, которые нуждаются в лечении в стране.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Новости путешествий , Другое , Михаил Мишустин , Правительство РФ , РИА Новости
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