Россиянам разрешили ездить за рубеж к родным бесконечно

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Российским гражданам разрешили многократно пересекать границу и путешествовать в другие страны при наличии в них родственников, которые нуждаются в уходе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин , передает РИА Новости.

Как уточнили в правительстве, теперь граждане страны могут отправиться в поездку к родным без ограничений.

Ранее тем, кто хочет навестить родственников за границей, был доступен лишь однократный выезд.

Также это правило распространяется на опекунов и попечителей.

В июне правительство России подписало распоряжение, согласно которому россиянам разрешалось выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. Кроме того, Мишустин заявил, что выехать за границу могут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах. Также пересечение российской границы разрешалось иностранным гражданам, которые нуждаются в лечении в стране.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.