Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Как сообщает пресс-служба правительства, в Каир будет три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана — по два.

Кроме того, принято решение увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до четырёх рейсов в неделю.