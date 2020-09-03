Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщает пресс-служба правительства, в Каир будет три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана — по два.
Кроме того, принято решение увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до четырёх рейсов в неделю.
Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами.