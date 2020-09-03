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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами 

RT на русском и ещё 58 3 часа назад
Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщает пресс-служба правительства, в Каир будет три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана — по два.
Кроме того, принято решение увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до четырёх рейсов в неделю.
Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами.
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Новости путешествий , Видео , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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