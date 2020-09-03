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Россияне скупили билеты на автобус в соседнюю страну 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Россияне скупили билеты на автобус в соседнюю страну
Фото: Lenta.ru
Среди россиян резко вырос спрос на поездки в соседнюю Белоруссию — туристы массово скупили билеты на автобус в эту страну. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, маршрут Москва — Минск лидирует в рейтинге зарубежных автобусных направлений — на него приходится около 46 процентов билетов, проданных на сентябрь и октябрь. При этом на втором месте перечня — билеты из Санкт-Петербурга в белорусскую столицу (доля в общем спросе — 8,1 процента).
Также в числе наиболее популярных оказались рейсы в Витебск, Гомель, Борисов, Могилев и Бобруйск, а также направление Смоленск — Минск.
Отмечается, что в целом спрос на автобусы в Белоруссию вырос на 60 процентов по сравнению с данными за прошлую осень, а доли белорусских направлений в зарубежном рейтинге выросли в разы по сравнению с прошлым годом в 5-8 раз в зависимости от направления.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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