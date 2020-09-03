Стало известно, что нельзя делать с посадочными талонами

Эксперт предупредил о рисках, связанных с посадочными талонами, и о том, что с ними никогда нельзя делать, сообщает Express.

Иногда путешественники выкладывают фотографии посадочных талонов в социальные сети. Однако делать это настоятельно не рекомендуется. Эти документы содержат гораздо больше личной информации, чем кажется на первый взгляд.

Если данные попадут в руки мошенников, это может обернуться неприятностями.

Сертифицированный тренер Центра правительственной связи Великобритании Лиза Форте объяснила, как штрих-код может быть использован для раскрытия информации.

Сканируя его, можно найти полное имя, дату рождения, номер рейса, аэропорт отправления и назначения, номер места и шестизначный PNR (Passenger Name Record) код. Он содержит сведения, доступные через раздел бронирования на веб-сайте авиакомпании.

В том числе, реквизиты, сведения о любом прокате автомобиля или бронировании отеля, сделанном через авиакомпанию, адрес электронной почты и номер телефона, последние четыре цифры использованной банковской карты и сведения о том, кто оплатил билет. Данные об инвалидности или медицинских проблемах, о которых заявляли туристы, также хранятся там.

Если фото посадочного талона размещено в соцсетях, есть шанс стать жертвой кибератаки.

Мошенник может сканировать штрих-код и получить доступ ко всем данным, а затем использовать их для обмана. Зная маршрут, даты вылета, предпочтения (например, заказ вегетарианской еды), злоумышленник может создать фишинговое письмо, притворяясь авиакомпанией: "Если вам снова нужна вегетарианская еда на обратном рейсе, пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы заказать ее сейчас". Или, например, предложить кликнуть на ссылку, чтобы получить место в бизнес-классе.