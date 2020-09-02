Иностранцы объяснили, почему не хотят в Россию

Иностранные туристы рассказали, почему они не хотят ехать в Россию. Опрос провел аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Так, одна из причин — дороговизна путешествия. Согласно опросу, 20% иностранцев считают, что поездка в Россию им не по карману. Большая часть расходов уходить на дорогу.

Еще 15% туристов заявили, что из-за удаленности России на отпуск придется потратить много времени. А 17% убеждены, что есть более привлекательные направления для путешествия.

Больше половины опрошенных, 67%, рассказали, что в интернете мало информации об интересных местах в России. Из-за этого у многих иностранных туристов возникает мысль, что в стране небезопасно.

Также путешественников останавливает незнание русского языка. Туристы отметили, что часто у них возникают проблемы с ориентированием на местности, однако мало кто может им помочь, так как у местных жителей низкий уровень английского.