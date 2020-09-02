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Иностранцы объяснили, почему не хотят ехать в Россию 

Анастасия Иванова 48 минут назад
Иностранцы объяснили, почему не хотят в Россию
Фото: depositphotos.com
Иностранные туристы рассказали, почему они не хотят ехать в Россию. Опрос провел аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Так, одна из причин — дороговизна путешествия. Согласно опросу, 20% иностранцев считают, что поездка в Россию им не по карману. Большая часть расходов уходить на дорогу.
Еще 15% туристов заявили, что из-за удаленности России на отпуск придется потратить много времени. А 17% убеждены, что есть более привлекательные направления для путешествия.
Больше половины опрошенных, 67%, рассказали, что в интернете мало информации об интересных местах в России. Из-за этого у многих иностранных туристов возникает мысль, что в стране небезопасно.
Также путешественников останавливает незнание русского языка. Туристы отметили, что часто у них возникают проблемы с ориентированием на местности, однако мало кто может им помочь, так как у местных жителей низкий уровень английского.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка рассказала о нечистотах в Черном море.
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