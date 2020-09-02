Иностранцы объяснили, почему не хотят ехать в Россию

Иностранные туристы назвали одной из причин нежелания ехать в Россию дороговизну путешествия. Полный список недостатков поездки в страну раскрыт в исследовании аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно результатам опроса, 20 процентов европейских путешественников считают, что отпуск в России им не по карману. При этом они отмечают, что значительная часть расходов (40 процентов) уходит на дорогу, в том числе переезды внутри страны.

Кроме того, 15 процентов туристов утверждают, что их останавливает необходимость тратить много времени на отпуск в России из-за ее удаленности. При этом 17 процентов иностранцев считают, что есть более привлекательные направления для туризма.

Также серьезным барьером при планировании поездок в страну для европейцев является отсутствие информации о достопримечательностях в интернете. 67 процентов респондентов согласились с тем, что не встречали в СМИ данных об интересных местах в России за последние полгода.

В связи с этим, выяснили аналитики, у зарубежных путешественников формируется негативное мнение о государстве — они начинают думать, что в России небезопасно.

Вдобавок выяснилось, что пять процентов опрошенных отказываются от отдыха из-за незнания русского языка. У иностранных туристов при посещении России часто возникают трудности с ориентированием на местности, а жители нашей страны не могут помочь им из-за недостаточного уровня владения английским.

В июле иностранные туристы назвали причины нежелания ехать в Россию. Для большинства опрошенных решающим моментом стало то, что Россия не относится к направлениям для популярных у европейцев коротких поездок. Туристы пояснили, что предпочитают посещать новую страну на один-два дня и желательно на своей машине.