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Иностранцы раскрыли причины нежелания ехать в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Иностранцы объяснили, почему не хотят ехать в Россию
Фото: Анна Акельева / «Коммерсантъ»
Иностранные туристы назвали одной из причин нежелания ехать в Россию дороговизну путешествия. Полный список недостатков поездки в страну раскрыт в исследовании аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, согласно результатам опроса, 20 процентов европейских путешественников считают, что отпуск в России им не по карману. При этом они отмечают, что значительная часть расходов (40 процентов) уходит на дорогу, в том числе переезды внутри страны.
Кроме того, 15 процентов туристов утверждают, что их останавливает необходимость тратить много времени на отпуск в России из-за ее удаленности. При этом 17 процентов иностранцев считают, что есть более привлекательные направления для туризма.
Также серьезным барьером при планировании поездок в страну для европейцев является отсутствие информации о достопримечательностях в интернете. 67 процентов респондентов согласились с тем, что не встречали в СМИ данных об интересных местах в России за последние полгода.
В связи с этим, выяснили аналитики, у зарубежных путешественников формируется негативное мнение о государстве — они начинают думать, что в России небезопасно.
Вдобавок выяснилось, что пять процентов опрошенных отказываются от отдыха из-за незнания русского языка. У иностранных туристов при посещении России часто возникают трудности с ориентированием на местности, а жители нашей страны не могут помочь им из-за недостаточного уровня владения английским.
В июле иностранные туристы назвали причины нежелания ехать в Россию. Для большинства опрошенных решающим моментом стало то, что Россия не относится к направлениям для популярных у европейцев коротких поездок. Туристы пояснили, что предпочитают посещать новую страну на один-два дня и желательно на своей машине.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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