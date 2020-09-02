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Россиянка рассказала о «льющихся на головы отдыхающим» нечистотах в Крыму 

Мира Маркина 3 часа назад
Россиянка сообщила о нечистотах в Черном море
Фото: depositphotos.com
Россиянка, отдохнувшая в Крыму, рассказала о нечистотах, "льющихся на головы отдыхающим" в море. Соответствующими фотографиями туристка поделилась на платформе "Яндекс. Дзен".
По словам женщины, полуостров стал всероссийской канализацией, поскольку многие пляжи, на которых отдыхают туристы, сильно загрязнены. В первую очередь автор блога обратила внимание на Мраморный пляж в Балаклаве, где купание запрещено, несмотря на то, что он входит в топ-5 лучших мест региона.

«Причина запрета нигде не озвучена, но если поинтересоваться у администрации, то услышите размытую формулировку "вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам". На самом деле недалеко от пляжа идет открытый сброс сточных вод!»,

— рассказала россиянка, добавив, что, хотя всем известно об этом, отдыхающие продолжают купаться в море.

«Если подплыть под Генуэзскую башню, то можно просто офигеть от дикой вони! Именно там располагается труба городской канализации. Пробита она уже давно, вода вытекает недалеко от местных пляжей не один десяток лет»,

— объяснила туристка.
Россиянка также вспомнила небольшое озеро в Поповке, которое образовалось после того, как несколько гостиниц стали сбрасывать в очистной коллектор сточные воды в больших объемах, из-за чего он переполнился.

«Туристы думают, что это морская вода как-то разбавилась с солью, и получилась лечебная грязь и озеро. Они мажутся этой грязью и идут довольные на море. Страшно представить, что в действительности они мажут на себя»,

— ужаснулась путешественница.
Блогерша также обратила внимание на то, что проблемы со сливом отходов также есть в поселке Отрадном под Ялтой и на пляже в Севастополе.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что огромный торнадо в Крыму попал на видео.
Видео дня. Райские пляжи, где нет толп туристов
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Новости путешествий , Яндекс
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