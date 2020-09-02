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Стало известно о «льющихся на головы отдыхающим» нечистотах в Крыму 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка сообщила о нечистотах в Черном море
Фото: РИА Новости
Россиянка, которая провела отпуск в Крыму, рассказала о нечистотах, «льющихся на головы отдыхающим» в море. Снимками, сделанными в качестве доказательств ее наблюдениям, она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, автор блога утверждает, что Крым стал всероссийской канализацией, поскольку многие пляжи, на которых отдыхают люди, сильно загрязнены. В первую очередь, она выделила пляж Мраморный в Балаклаве, где купание запрещено, несмотря на то, что он входит в топ-5 лучших мест региона.
«Причина запрета нигде не озвучена, но если поинтересоваться у администрации, то услышите размытую формулировку "вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам". На деле, недалеко от пляжа идет открытый сброс сточных вод!» — уточнила она, добавив, что людям хоть и известно об этом, но они все равно продолжают купаться в море.

«Если подплыть под Генуэзскую башню, то можно просто офигеть от дикой вони! Именно там располагается труба городской канализации. Пробита она уже давно, вода вытекает недалеко от местных пляжей не один десяток лет», — пояснила женщина.

Также она упомянула небольшое озеро в Поповке, которое образовалось после того, как несколько гостиниц стали сбрасывать в очистной коллектор сточные воды в больших объемах, из-за чего он переполнился. «Туристы думают, что это морская вода как-то разбавилась с солью и получилась лечебная грязь и озеро. Они мажутся этой грязью и идут довольные на море. Страшно представить, что в действительности они мажут на себя», — рассказала путешественница.
Блогерша уточнила, что проблемы со сливом отходов также есть в поселке Отрадном под Ялтой и на пляже в Севастополе.
Ранее в августе отдыхающие в Крыму пожаловались на кучи мусора и грязь на улицах Ялты. В центре населенного пункта расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В результате город выглядит неухоженным, там стоит неприятный запах.
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