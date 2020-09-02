Турист из России: отдых в Турции не стоит затраченных средств 

Российская туристка посетовала на турецкие пятизвездочные отели после отдыха. В своем блоге «Мама на море» она рассказала, как гостиницы Турции наживаются на иностранных гостях и почему такие путевки не стоят затраченных средств.

Девушка написала, что отправилась отдыхать на курорт по выгодной цене, однако путешествие не оправдало ее ожиданий. Автор поста призналась, что разочаровалась в частично функционирующей инфраструктуре. Так, чтобы не подвергать людей опасности, нельзя было попасть в тренажерный зал. А посетить хамам оказалось не так уж и просто.

"Пробиваться приходилось с боем, и не без скандалов", — подчеркнула туристка.

Кроме того, россиянка пожаловалась и на экономию гостиниц на средствах личной гигиены. По ее словам, для отдыхающих жалеют гели для душа, лосьоны для тела и шампуни. Вместе с тем блогер возмутилась экономией на развлечениях, а именно закрытыми в час пик горками в бассейнах, неработающими саунами и детскими клубами.

Тем не менее нашлись и плюсы. Как поведала девушка, в гостинице можно было насытиться обедом. По ее мнению, питание было обильным и разнообразным.