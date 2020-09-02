Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдохнувшая в Турции при пандемии россиянка поделилась шоком от количества людей 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка сообщила о толпах на пляже в Турции
Фото: «Мама на море»
Россиянка, которая отправилась отдыхать в Турцию во время пандемии коронавируса, поделилась шоком от количеств людей в отелях. Снимками она поделилась в своем блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам женщины, в пятизвездочном отеле, который она выбрала для отпуска, было очень много туристов.

«Если я не ошибаюсь, то отелям разрешено заполняться не более чем на 70 процентов. Но что я вижу по факту… На территории отеля не протолкнуться», — уточнила она и прикрепила к публикации серию фотографий.

На кадрах видно, что в бассейнах купается очень много постояльцев, а рядом с горками собираются длинные очереди. Туристка уточнила, что людей было много не только возле десяти бассейнов гостиницы, но и на пляже, а все лежаки всегда были заняты.
Тем не менее, автор материала считает, что отель стоил своих денег, поскольку предлагал большие скидки на отдых в сентябре.
Ранее эта же блогерша рассказала, как отели Турции наживаются на туристах, не выполняя часть услуг. По словам путешественницы, многие гостиницы предлагают постояльцам выгодные скидки выше 50 процентов, но при этом придумывают разные способы сэкономить. Например, в ее отеле был закрыт зал, а в хамам нужно было «прорывать с боем».
Видео дня. Райские пляжи, где нет толп туристов
Последние новости
Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Партнер Фургала признался в организации убийств Партнер Фургала признался в организации убийств
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как полуголые россиянки бесят горячих жителей Кубани
Как полуголые россиянки бесят горячих жителей Кубани
«Русские женщины все слабы на передок»
«Русские женщины все слабы на передок»
«Дерете — соответствуйте»: жена Реввы разнесла Турцию
«Дерете — соответствуйте»: жена Реввы разнесла Турцию
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Самые страшные аттракционы мира
03:16
Самые страшные аттракционы мира
Новости путешествий
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
00:16
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
Новости путешествий
Райские пляжи, где нет толп туристов
07:27
Райские пляжи, где нет толп туристов
Новости путешествий
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
01:21
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
Новости путешествий
«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции
01:51
«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции
Заграница
Как посмотреть на Москву свысока
00:49
Как посмотреть на Москву свысока
Отдых в России
Заброшенные советские здания с полумистической славой
11:50
Заброшенные советские здания с полумистической славой
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение