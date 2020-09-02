Российская туристка, отдохнувшая на курортах отечественного юга, рассказала о лишениях, которые ей пришлось пережить во время отпуска. Своими наблюдениями Мария Нефедова поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, во многих прибрежных городах до сих пор существует «советский сервис». Например, ее возмутило то, что полотенца и туалетную бумагу нужно привозить с собой.

«Мы заплатили за комнату 16 тысяч рублей за семь дней. Мне интересно, за эти деньги нельзя людям поставить в номер туалетную бумагу?» — негодовала она.

Кроме того, ей не понравилось, что отдыхающим приходится платить за туалеты, которые плохо убирают.

«Да сделайте вы бесплатные туалеты для туристов. Море будет чище, а лояльность больше. Хорошо, я готова платить 20 рублей, но хочу тогда ходить в чистый туалет, а не в дырку без воды в центре города», — пояснила она.

Также женщина пожаловалась на проблемы с водой. По ее словам, ей приходилось мыть ноги на пляже под тоненькой струйкой и подолгу ждать очереди. Накопительный бак, который стоял в их доме, однажды закончился, и вся семья сидела без воды полдня.

Вдобавок у туристки остался неприятный осадок из-за плохой связи и отсутствия сети wi-fi.

«Моменты эти мелкие, но такие противные. Можно этого всего не замечать, но не могу. Даже несмотря на огромные плюсы и отличный отдых», — заключила она.