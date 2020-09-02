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Россиянам раскрыли способы наживы на туристах в Турции 

Lenta.ru 4 часа назад
Раскрыты способы наживы на туристах в Турции
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, побывавшая в Турции во время пандемии коронавируса, раскрыла, как местные отели наживаются на туристах, не выполняя часть услуг. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам путешественницы, многие отели сейчас предлагают постояльцам выгодные скидки выше 50 процентов, но при этом придумывают разные способы сэкономить и работают не «на 100 процентов своих возможностей».
Например, в пятизвездочной гостинице, где отдыхала она сама, был закрыт тренажерный зал, а также часть инфраструктуры. Кроме того, по заверениям туристки, прорываться в хамам, который должен был быть открыт, ей приходилось «с боем и не без скандалов».
Также женщина уверяет, что некоторые отели сильно экономят на «раздаточной косметике».

«Когда едешь в пять звезд с системой "ультра все включено", то предполагаешь, что лосьон для тела, гель для душа, шампунь и кондиционер уже ждут тебя в номере. Но если тур куплен со скидкой 50 процентов, то, вполне возможно, что все это нужно будет брать с собой»,

— уточнила она.
Вдобавок туристка посетовала на то, что в отеле практически не было анимации, а жизнь в гостинице «замирала в пять вечера».
В заключение путешественница отметила, что, возможно, не всем отдыхающим доведется столкнуться с такими лишениями, тем не менее, посоветовала быть готовым к подобному.
Ранее в августе отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о том, что курорты не готовы к наплыву туристов. По ее словам, турки не справляются с огромным потоком приезжих, и это влияет на качество питания. Кроме того, она отметила, что раньше уже отдыхала в Турции по системе all inclusive, но никогда не была разочарована.
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