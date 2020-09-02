Греция открывает границы для российских туристов 

Греция разрешила въезд в страну россиянам.
В неделю предложено пускать 500 граждан России. Въезд возобновится с 7 сентября при наличии у туристов отрицательного теста на COVID-19 и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
Лица, нарушившие ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере €5 тыс. сообщает ТАСС.
Тем временем, молдавский Минздрав выпустил «черный список» стран, гражданам которых запрещено въезжать на территорию Молдавии из-за пандемии COVID-19. Обновленный стоп-лист будет действовать с 1 сентября. России в «черном списке» нет.