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Греция открывает границы для российских туристов 

Русская Планета 1 час назад
Греция открывает границы для российских туристов
Фото: Русская Планета
Греция разрешила въезд в страну россиянам.
В неделю предложено пускать 500 граждан России. Въезд возобновится с 7 сентября при наличии у туристов отрицательного теста на COVID-19 и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
Лица, нарушившие ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере €5 тыс. сообщает ТАСС.
Тем временем, молдавский Минздрав выпустил «черный список» стран, гражданам которых запрещено въезжать на территорию Молдавии из-за пандемии COVID-19. Обновленный стоп-лист будет действовать с 1 сентября. России в «черном списке» нет.
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Новости путешествий , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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