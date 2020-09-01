Сотрудник украинского пляжа, обматеривший детей, которые купаются в море, попал на видео и возмутил российских туристов. Видео публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи, снятой в Одессе, мужчина сидит в спасательной будке, держит рупор и кричит матом на плескающихся в воде путешественников.

«Выходите из воды, чтобы вас водой не снесло. Потому что голову ******** (разобьет) об плитку как ***** (нечего) делать. Где ваши родители», — вопит мужчина.

При этом за кадром слышен смех автора видео, а другие отдыхающие с интересом наблюдают с берега за происходящим. «Одесса на связи! В Сочи нужны такие спасатели?» — подписали публикацию администраторы группы.

Россияне в комментариях высказались по поводу увиденного. «Вы все неправильно поняли. Это не спасатель, а спаситель. И из его уст вы услышали нагорную проповедь», — поглумился один. «Это победа», — съязвил другой пользователь. «Ну и колхозник», — возмутился третий.