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Обматеривший детей спасатель на пляже Украины попал на видео и возмутил россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Сотрудник украинского пляжа, обматеривший детей, которые купаются в море, попал на видео и возмутил российских туристов. Видео публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи, снятой в Одессе, мужчина сидит в спасательной будке, держит рупор и кричит матом на плескающихся в воде путешественников.

«Выходите из воды, чтобы вас водой не снесло. Потому что голову ******** (разобьет) об плитку как ***** (нечего) делать. Где ваши родители», — вопит мужчина.

При этом за кадром слышен смех автора видео, а другие отдыхающие с интересом наблюдают с берега за происходящим. «Одесса на связи! В Сочи нужны такие спасатели?» — подписали публикацию администраторы группы.
Россияне в комментариях высказались по поводу увиденного. «Вы все неправильно поняли. Это не спасатель, а спаситель. И из его уст вы услышали нагорную проповедь», — поглумился один. «Это победа», — съязвил другой пользователь. «Ну и колхозник», — возмутился третий.
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Комментарии 1
Новости путешествий , Видео
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