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«Лохотрон есть». Отпускники — о радостях и гадостях отдыха в России 

Anews 25 минут назад
«Куча потраченных нервов с выяснением без извинений»
Фото: Depositphotos
Российские туристы, вынужденные этим летом отдыхать только на родине, рассказывают, что их возмутило, и что порадовало на главных курортных направлениях родины.

Карелия

«Грязные номера, полное отсутствие сервиса»

Главное недовольство едущих в Карелию традиционное — низкий уровень сервиса. Местные отели время от времени сподвигают пользователей на по-настоящему разгромные отзывы:
«Грязные номера, полное отсутствие сервиса. При заселении выяснилось, что в ванной комнате нет никаких гигиенических принадлежностей и даже элементарного мыла, и это в условиях пандемии. Долго разбирались, принесли, но извиниться "забыли".
Покрывала отсутствуют. Наматрасники не соответствуют размерам кровати, они меньше. Отдых испорчен. Вместо него куча потраченных нервов с выяснением без извинений».
Некоторые люди даже сомневаются, стоят ли природные красоты того, чтобы потерпеть:

«Мне показались все карельские достопримечательности, где я была, "высосанными из пальца".

Очень не понравилось, что вход везде платный. Нет, мне не то чтобы жалко 300-400₽ за вход, хотя нет, за высосанные из пальца достопримечательности мне не хочется платить.
Например, Горный парк Рускеала. Вход 300₽. За эти деньги ты получаешь только вход и не самых вежливых сотрудников, которые на простые вопросы вместо ответов предлагают купить экскурсию за 500₽.
Заплатив за вход, можно пройти вокруг довольно обычного каньона. За дополнительную плату есть экскурсии, можно покататься на лодочках, посетить пещеры, прыгнуть с тарзанки. За час все обошла — ничего особенного, подобных каньонов видела много, правда, за вход нигде денег не брали».

«Местные жители избалованы уединенностью»

Впрочем, довольных отдыхом также встречается немало. Природа края неизменно пользуется успехом:

«Настоящая Карелия, со своей неповторимой природой находится не в Южной части республики, а именно на севере края. Там природа еще почти нетронута человеком и сохранила свою первозданную красоту.

Визитной карточкой Карелии являются многочисленные синие озера. Недаром ее называют "Край озер".
Поскольку почвы в Карелии песчаные, то пляжей для купания везде предостаточно. Не всегда они широкие и протяженные, но найти себе место для отдыха и купания можно почти на любом озере.
Причем, местные жители настолько избалованы уединенностью, что не будут отдыхать на берегу озера, если там уже кто-то есть, пойдут на другой пляж. Одно озеро — одна компания. Для нашей перенаселенной планеты это уже небывалая роскошь…
Детям здесь, конечно, полное раздолье. Озера как правило неглубокие, заход в воду чаще всего постепенный, а вода быстро прогревается. Купаться одно удовольствие! Главное, чтобы погода позволяла».

Байкал

Загрязненная жемчужина

Посетить «Жемчужину России» стремятся многие, но в итоге тот самый жемчужный блеск обнаруживают далеко не все:

«На берегу даже невозможно детям бегать: везде мусор, бутылки, коробки тары и т.д. Вся грязь — на берегу. Отдыхающие люди не умеют убирать за собой свой мусор, из-за этого природа загрязняется. Ничего интересного, цены ужас».

Высокие цены при не самом лучшем сервисе — одна из главных тем критики отдыхающих на Байкале:
«Цены очень высокие, неоправданно. Развлечений практически нет, условия для отдыха и для проживания не самые лучшие, мягко говоря. Сервис ужасный.
Погода как повезет, если ехать в начале лета, можно неплохо загореть, но сам Байкал холодный, чтоб искупаться ехать надо где-то в августе. Так себе вариант для отдыха».

«Здесь должен побывать и поставить галочку каждый россиянин»

Впрочем, даже критики отмечают, что природная мощь байкальских красот искупает многие недостатки:
«Байкал — могущественное озеро, со своей историей. Завораживающий вид, красивая и живописная природа, редкие растения».
Depositphotos
Впрочем, остается впечатление, что и у довольных проведенным там временем остается ощущение необустроенности этой красоты и не самого бережного к ней отношения:

«Байкал нужно увидеть хоть раз в своей жизни, почувствовать всю энергетику и мощь этого чистейшего водоема планеты. В аэропорту мне понравился лозунг висящий над стойками регистрации: Гордятся богатством страны все россияне, а сохраняет лишь 1%».

«Байкал — место красивое, легендарное и я считаю, что здесь должен побывать и поставить галочку каждый россиянин, но ехать сюда специально на отдых я бы не стал. Первый раз красиво, но надоесть может достаточно быстро. А вот проездом — самое оно!»

Крым

Мошенничество капитана Виталия

О прелестях и ужасах отдыха на юге России мы написали уже немало. Впрочем, еще одна «занятная» история на эту тему всегда отыщется:
«В июле 2020 года планировали с семьей и друзьями посмотреть парад, посвященный дню ВМФ в Севастополе. Заблаговременно забронировали через сервис бронирования яхту, внесли предоплату, получили подтверждение от капитана.
В день перед парадом капитан Виталий на связь не выходил целый день, не брал трубку, позвонил только поздно вечером и сказал, что выйти в море для просмотра парада не получается, можно приехать посмотреть парад с берега в яхт-клубе, а потом выйти в море покататься.
Мы согласились, так как в сервис бронирования было звонить бесполезно, поздно, найти альтернативу можно, но очень дорого.

Мы выехали в 4 утра, проделали долгий путь, с нами было 5 несовершеннолетних детей.

Каково же было наше удивление, когда капитан оставил нас на берегу, а сам посадил на яхту две группы туристов. Мы подошли, попытались с ним поговорить, но Виталий сказал, что это фирма бронирования что-то там напутала, его вины нет, что мы должны разбираться с фирмой. Если нам что-то не нравится, мы можем идти на все четыре стороны.
Сервис бронирования провел свое расследование, их вины здесь нет, вернул предоплату и компенсировал все расходы на поездку. То есть капитан просто срубил денег и наплевал на свои обязательства. Я написал администратору яхт-клуба о данном инциденте, но прошло уже больше недели, ответа нет».

«Главное — понимать, куда едешь»

Среди главных достоинств Крыма многие путешественники отмечают довольно гибкие по ценам услуги:
«Еда в ресторанах обходилась на семью 4 человека от 900 до 1200 руб. При этом это касается Крыма в целом, где мы были. Конечно, я не беру туристические объекты типа "Парка Львов" или "Парка Антилоп".

Главное, понять, в какой бюджет вы хотите уложиться. Не сомневаюсь, что найдете варианты на свой бюджет.

В целом Крым с каждым годом меняется в лучшую сторону. Но… Люди везде разные. К сожалению, есть те, которые хотят "раздеть" туриста, но есть и те, которые работают с душой. Сходили мои мужчины на рыбалку. С них взяли по 700 руб без детской скидки. Конечно, свое удовольствие получили, так как 25 ставридок принесли, но… второй раз с ним идти не захотели, так как человек "откатывал" деньги. Нашли другого капитана — Сергея. И взял меньше (600 руб — взрослый, 300 руб — ребенок), и по духу сам рыбак. Пришли с рыбалки в восторге, сходили с ним еще 2 раза.
Мы Крым любим. А люди… Где туристы, там и обман встречается, и лохотрон есть. Главное — понимать, куда едешь и что хочешь увидеть от отдыха».
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