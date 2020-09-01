Самые страшные аттракционы мира 

Смотрите видео и узнайте о самых страшных аттракционах, на которых любят кататься только отчаянные смельчаки. Так, линия аттракциона Zip World проходит над горами Северного Уэльса, а её длина — 1700 метров. Желающие испытать острые ощущения несутся над пиками и пропастями, а часть маршрута проходит над горным озером. Скорость, которую развивают экстремалы, — примерно 160 километров в час. О других похожих аттракционах расскажет ролик.