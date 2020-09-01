В Египте передумали ужесточать условия для туристов

Власти Египта решили отменить принятое совсем недавно решение о наличии у прибывающих на отдых справки об отрицательном анализе на коронавирус, о котором мы сообщали ранее. Теперь с 1 сентября пассажиры могут сдать ПЦР-тест прямо по прилете, заплатив за это около 2200 рублей (30$), сообщило издание Arab News.

Правда, как и ранее, касается это только тех, кто прибывает напрямую в курортные зоны через четыре аэропорта — Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Табу и Марс-Алям.

Интересно, что такое смягчение обосновано большим количеством отмен уже сделанных бронирований со стороны туристов из Украины и Беларуси, для которых стоимость теста на родине иногда составляла от 150 до 200$, что сопоставимо со стоимостью недельного тура на египетских курортах.

Это решение стало еще одним шагом на пути восстановления потока в эту арабскую страну. Напомним, что неделей ранее премьер-министр Мустафа Мадболу одобрил возобновление с сентября туристических экскурсий из Хургады в музеи и храмы Луксора и Асуана.

Однако для большинства россиян посещение этих достопримечательностей и курортов пока по-прежнему недоступно. В самом Египте очень ждут возвращения наших соотечественников и надеются на скорое возобновление авиасообщения, но каких-то обнадеживающих сигналов по египетскому направлению от властей России пока не поступало. При этом, судя по результатам опроса среди читателей TourDom.ru, половина из более 1000 опрошенных готовы поехать туда сразу, как только будут восстановлены прямые рейсы.

Некоторые индивидуальные путешественники с августа могут прилетать на Красное море рейсами через Стамбул, но такую поездку не назовешь бюджетной: стоимость билетов на сентябрь начинается от 30 тысяч рублей.