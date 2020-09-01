Работница аэропорта назвала главную ошибку пассажиров

Представительница Управления транспортной безопасности (TSA) в американском штате Айдахо Лори Данкерс (Lorie Dankers) назвала главную ошибку большинства авиапассажиров при досмотре в аэропорту. Об этом пишет Daily Express.

По ее словам, путешественникам следует максимально ограничить контакт с контейнерами на пункте досмотра, в особенности в условиях пандемии коронавируса — именно поэтому в целях гигиены им необходимо избегать чересчур большого набора предметов в ручной клади.

«Этот контейнер — предмет повседневного общего пользования. Для сравнения — он как скамейка в общественном парке, где в большей мере заботятся о чистоте и своевременном опустошении корзин для мусора», — заметила собеседница портала и подчеркнула, что на практике контейнеры для вещей в процессе предполетного досмотра моют крайне редко и недостаточно качественно.

Кроме того, согласно совместному исследованию Ноттингемского университета и Финского национального института здравоохранения, указанные емкости действительно являются наиболее загрязненными предметами в аэропорту, в том числе по сравнению с подлокотниками в зонах ожидания, поручнями на эскалаторах и ручками в туалетных комнатах.

4 августа неизвестный грузчик аэропорта дал авиапассажирам советы, как не допустить того, чтобы их чемоданы швыряли во время транспортировки. Согласно рекомендациям сотрудника авиагавани, путешественникам ради сохранности багажа следует максимально упростить задачу грузчикам и, к примеру, сдавать не одну большую и тяжелую сумку, а две — меньше по размеру и весу.