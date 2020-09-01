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В Швеции предложили пожить в зеркальной вилле с оленями и кабанами 

Lenta.ru 1 час назад
В Швеции предложили отдых в вилле с дикими животными
Фото: Lenta.ru
В Швеции туристам предложили пожить на вилле посреди заповедника, в котором живут олени, кабаны, бизоны и овцы. Об этом сообщает Designboom.
Отель находится в регионе Блекинге на юго-восточном побережье страны и называется SynVillan, что переводится как «оптическая иллюзия». Такое название связано с фасадом постройки. Он выполнен из полированной стальной пластины с текстурой. В такой зеркальной поверхности отражается окружающая природа, что и создает эффект иллюзии.
Главная особенность SynVillan — ее локация. Она расположена в заповеднике, в котором свободно живут и перемещаются дикие животные. Поэтому для безопасности туристов вся конструкция поднята на сваи высотой три метра. Из удобств вилла оборудована гостиной, двумя спальнями, туалетом и большой террасой, откуда открывается вид на окружающую природу.
Отель выполнен по проекту архитектора Томаса Санделла (Thomas Sandell) из шведского бюро Sandellsandberg. Designboom отмечает, что благодаря задумке Санделла, вилла выглядит как «мираж на вершине скалы на берегу Балтийского моря».
Любой желающий может побывать в этом отеле. Стоимость апартаментов начинается от 480 долларов за ночь на двоих (около 35,5 тысяч рублей).
В мае 2020 года в Швеции выставили на продажу «велнес-деревню» Сатра Брунн на окраине Стокгольма. На ее территории находится источник самой чистой воды (всего в стране таких семь). Объект стоил семь миллионов долларов (около 492 миллионов рублей). По словам риелтора, вся недвижимость была зарегистрирована таким образом, что даже для иностранных покупателей не было никаких ограничений при заключении сделки.
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