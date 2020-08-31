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Странные действия пассажирки с камнями в самолете засняли 

Lenta.ru 1 час назад
В сети появилось видео, на котором запечатлена неизвестная пассажирка самолета, совершающая на борту странные действия с грудой камней. Произошедшее попало на камеру, очевидица разместила ролик в TikTok, его заметили и опубликовали в сторис Instagram-аккаунта @passengershaming, где высмеиваются неоднозначные поступки туристов.
На размещенных в сети кадрах видна женщина в черной одежде, защитной медицинской маске и широкополой шляпе, закрывающей лицо — путешественница перебирает в руках небольшие камни и складывает их на откидных столиках впереди стоящих кресел.

«Кажется, я забыла свою коллекцию камней дома», — указала автор в подписи к посту.

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