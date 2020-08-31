Туристка снялась голой и заинтересовала полицию 

Во время посещения священного моста в Индии туристка из Франции сняла себя голой на камеру, тем самым заинтересовав полицию. Об этом сообщает Fox News.
Как сообщается, ролик с обнаженной француженкой на мосту Лакшманджула был снят еще до пандемии коронавируса. Однако сотрудники полиции узнали о нем совсем недавно.
На видео девушка пыталась прорекламировать ювелирные изделия собственного бренда. Местные власти, узнав о съемке, арестовали иностранку.
Если туристку признают виновной, то ей грозит до трех лет тюремного заключения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристы рассказали, нужен ли им еще отдых после отпуска.