Туристка снялась голой и заинтересовала полицию 

Во время посещения священного моста в Индии туристка из Франции сняла себя голой на камеру, тем самым заинтересовав полицию. Об этом сообщает Fox News.

Как сообщается, ролик с обнаженной француженкой на мосту Лакшманджула был снят еще до пандемии коронавируса. Однако сотрудники полиции узнали о нем совсем недавно.

На видео девушка пыталась прорекламировать ювелирные изделия собственного бренда. Местные власти, узнав о съемке, арестовали иностранку.

Если туристку признают виновной, то ей грозит до трех лет тюремного заключения.