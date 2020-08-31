Туристка снялась голой и заинтересовала полицию

На видео 27-летняя француженка пыталась прорекламировать ювелирные украшения собственного бренда без одежды. Когда местные власти узнали о съемке, они арестовали иностранку.

Как уточняет источник, если женщину признают виновной, то ей грозит до трех лет тюремного заключения.

В августе в Таиланде неизвестная женщина разделась догола в одном из местных храмов и возмутила местных жителей своим поведением. На кадрах размещенного в сети ролика видно, как обнаженная туристка сидит на перилах буддийского храма с банкой пива в руках, бессвязно разговаривает с горожанами и громко кричит.