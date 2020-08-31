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У вернувшихся c популярного курорта РФ находят COVID 

Анапское Черноморье и ещё 1 2 часа назад
У вернувшихся c популярного курорта РФ находят COVID
Фото: depositphotos.com
У вернувшихся из Анапы домов туристов находят коронавирусВ настоящее время, когда в Анапу прибывает огромное количество отдыхающих со всей России, в городе-курорте, естественно, растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией.
И если за прошедшие сутки был выявлен один случай ковид-19, то на прошлой неделе в один из дней было зафиксировано семь заболевших.
При этом, к сожаление, вчера, 30 августа, в Крымском ковид-госпитале от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались две жительницы Анапы.
При этом медики сообщают, что отмечаются факты заражения этой инфекцией у туристов, прибывших с отдыха из города-курорта.
Например, на днях, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала, что в общей сложности во время отдыха на курортах сovid-19 заразились 11 жителей республики, в том числе один — прибывший из Анапы.
На прошлой неделе также был выявлено это заболевание у жителя Калининградской области, который также прибыл домой из города-курорта.
Остается только догадываться, где именно отдыхали эти граждане, каким видом транспорта и в каком состоянии они вернулись домой.
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Новости путешествий , Любовь Авдонина , Роспотребнадзор
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