У вернувшихся c популярного курорта РФ находят COVID 

У вернувшихся из Анапы домов туристов находят коронавирусВ настоящее время, когда в Анапу прибывает огромное количество отдыхающих со всей России, в городе-курорте, естественно, растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией.

И если за прошедшие сутки был выявлен один случай ковид-19, то на прошлой неделе в один из дней было зафиксировано семь заболевших.

При этом, к сожаление, вчера, 30 августа, в Крымском ковид-госпитале от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались две жительницы Анапы.

При этом медики сообщают, что отмечаются факты заражения этой инфекцией у туристов, прибывших с отдыха из города-курорта.

Например, на днях, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала, что в общей сложности во время отдыха на курортах сovid-19 заразились 11 жителей республики, в том числе один — прибывший из Анапы.

На прошлой неделе также был выявлено это заболевание у жителя Калининградской области, который также прибыл домой из города-курорта.

Остается только догадываться, где именно отдыхали эти граждане, каким видом транспорта и в каком состоянии они вернулись домой.