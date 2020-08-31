Россияне бросили покупать туры из-за слухов о карантине

В России на фоне пандемии коронавируса практически полностью остановилась продажа туров на конец текущей осени и зиму. Об этом порталу Ассоциации туроператоров России рассказали участники туристического рынка.

По мнению экспертов, российские туристы резко бросили планировать отпуск после распространения слухов о второй волне заболевания и возможном повторном введении ограничений и режима изоляции.

«Информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы "намечен" на 20 сентября — стопроцентный фейк. Однако туристы, даже внутренне понимая, что это так, все равно не хотят рисковать», — заметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

В свою очередь управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов сообщил, что большинство россиян в настоящее время принимают решение о поездке в самый последний момент.