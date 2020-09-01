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Вспышку коронавируса выявили в госпитале для ветеранов в Крыму 

ИА Regnum и ещё 12 3 часа назад
Вспышку коронавируса выявили в госпитале для ветеранов в Крыму
Фото: runews24.ru
На сегодняшний день в Крыму остаются два основных очага распространения коронавирусной инфекции — Симферополь и Ялта. Об этом 1 сентября журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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По его словам, один из очагов зафиксирован в госпитале для ветеранов в Симферополе.
«Уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16, по 20 человек в день, — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова. — Боремся за каждого человека, слава Богу, тяжелых пока нет. Держим всё на контроле».
Аксёнов пояснил, что одной из причин увеличения числа заболевших, является снижение настороженности населения к вопросам, связанным с профилактическими мерами. По его словам, рекомендации по ношению масок практически не соблюдаются, нарушается социальная дистанция. Также достаточно часто игнорируются гигиеническая обработка рук и использование антисептиков.
При этом глава республик заверил, что система здравоохранения справится с увеличением количества заражений коронавирусом.
Добавим, что за 31 августа на территории Республики Крым было зарегистрировано 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2511 носителей SARS-CoV-2. За весь период пандемии выздоровели 1695 пациентов с COVID-19.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , Крыминформ
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