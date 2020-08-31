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Забитые туристами пляжи российского курорта в последние дни лета попали на видео

Lenta.ru
1 час назад
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Отдыхающие в Анапе туристы сняли на видео забитые людьми пляжи российского курорта в последние дни лета. Ролик публикует Instagram-аккаунт @anapskoechernomore.
На записи видно, как толпы путешественников пришли отдыхать и загорать на Черное море. Некоторые из них расположились на лежаках под зонтами, другие лежат на полотенцах, а кто-то плещется в воде. При этом мимо отдыхающих ходят чернокожие торговцы и предлагают им купить бусы.
«Здесь все! Несмотря на последние дни лета, кажется, что отдыхающие никуда не уехали. На песчаном пляже за Анапкой сегодня нет свободного места. И те, кто пришел, не прогадали! Море сегодня просто фантастическое — водичка чистейшая, волны теплые и шелковые», — подписали публикацию администраторы страницы.
Ранее в августе переполненные туристами пляжи в Сочи в конце летнего сезона отпугнули путешественников, планировавших отпуск на курорте. На записи было видно, как на побережье купаются и загорают сотни человек, лежа и стоя вплотную друг к другу без соблюдения социальной дистанции.
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Новости путешествий,Видео,Анапа,
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