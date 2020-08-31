На записи видно, как толпы путешественников пришли отдыхать и загорать на Черное море. Некоторые из них расположились на лежаках под зонтами, другие лежат на полотенцах, а кто-то плещется в воде. При этом мимо отдыхающих ходят чернокожие торговцы и предлагают им купить бусы.