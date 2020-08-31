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Выявлен самый безопасный способ провести отпуск при пандемии 

Lenta.ru 3 часа назад
Выявлен самый безопасный способ провести отпуск
Фото: Lenta.ru
Наиболее безопасным способом провести отпуск во время пандемии коронавируса является проживание в дорогостоящем отеле. Таким мнением в беседе с Daily Express поделилась основательница частного клуба Little Emperors Ребекка Масри (Rebecca Masri).
По ее словам, объекты размещения люксового сегмента, как правило, предполагают более высокий уровень санитарной обработки номеров и территории — тем более в условиях вспышки COVID-19.

«Есть предположение, что вы находитесь в более "надежных руках", когда путешествуете с известным люксовым брендом», — заметила Масри.

Эксперт считает, что руководство таких организаций уделяет особое внимание тщательности и регулярности процесса уборки.
Собеседница портала подчеркнула, что именно роскошные отели и гостиницы поспособствуют сохранению доверия потребителей на фоне растущего риска заражения инфекцией и распространения заболевания.
18 августа известная в социальных сетях стюардесса Кэт Камалани раскрыла способы обезопасить себя при проживании в отеле. Так, по словам бортпроводницы, когда туристы заселяются в отель, они не должны произносить вслух номер своей комнаты, если рядом стоят другие постояльцы. Кроме того, девушка посоветовала гостям всегда проверять, нет ли кого-то из посторонних за спиной, когда они заходят в своей номер.
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