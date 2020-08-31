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Стюардесса показала трюк вверх ногами в самолете 

Lenta.ru 1 час назад
Американская стюардесса показала членам экипажа акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Daily Mail.
На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании, стоя в проходе между рядами кресел, опирается руками на подлокотники, переворачивается вверх и закрывает ногами, обутыми в туфли на высоких каблуках, верхние багажные полки.
Как уточняет издание, героиней ролика стала 35-летняя бортпроводница Линдси О'Брайен (Lindsey O'Brien). «Раньше я занималась йогой, а в детстве была чирлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение. Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк», — рассказала стюардесса и добавила, что ей потребовалось примерно 20 попыток, чтобы осуществить задуманное.
25 августа сообщалось, что прославившаяся в социальных сетях стюардесса показала фотографию с задранными ногами в самолете и удивила пользователей социальной сети. На снимке бортпроводница, известная как Джеки, сидит в кресле бизнес-класса в униформе и респираторной маске с поднятыми вверх ногами.
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