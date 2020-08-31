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Россияне столкнулись с опасностью на турецких курортах 

ИД «Собеседник» и ещё 1 29 минут назад
Россияне столкнулись с опасностью на курортах Турции
Фото: depositphotos.com
В Турции наблюдается дефицит санитайзеров для дезинфекции в период распространения коронавируса. В связи с этим активизировались кустарные производства антисептиков. Однако некачественная продукция с нелегальных предприятий может стать причиной ухудшения здоровья туристов из России.
Заработать на изготовлении дефицитных санитайзеров захотели многие турки. Как пишет местное медиа Hurriyet, после открытой публикации химической формулы рекомендованного ВОЗ дезинфицирующего средства в Турции повсеместно стали возникать домашние производства.
При этом, как отмечает инженер-химик профессор Шейма Айдыноглу, многие из таких «предпринимателей» даже не задумываются соблюдать необходимые меры предосторожности и использовать защитные средства. И это может привести к печальным последствиям — от пожара до повреждения кожи и глаз.
Кроме того, профессор Айдыноглу указала на важность использования при производстве антисептиков лицензионного оборудования и контролируемых лабораторий, которые невозможно обустроить на дому. Именно потому, что нелегальные санитайзеры производятся без соблюдения соответствующих защитных мер, наносить их на тело небезопасно.
К сожалению, из-за наплыва туристов, в том числе из России, турки часто идут на использование «подпольных» дезинфектантов. В стране крайне тяжелая эпидемиологическая ситуация, свыше 268 тысяч человек имеют подтвержденный диагноз «коронавирус». Однако некачественные санитайзеры скорее могут нанести вред коже и слизистым глаз, чем уберечь от заражения.
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Новости путешествий , ВОЗ , Hurriyet Daily News
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