Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 80 отелей Пхукета планируют принимать иностранцев с октября 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
С 1 октября Пхукет должен возобновить прием иностранных туристов, 82 отеля подали заявки на присвоение статуса центров альтернативного карантина (ALSQ), что является необходимым условием для приема зарубежных гостей, сообщает газета "Новости Пхукета".
В течение первых 14 дней нахождения в стране путешественники из других стран смогут проживать лишь в подобных заведениях.
Как рассказал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, процесс сертификации отелей в качестве ALSQ идет медленно.

"Многие гостиницы подали заявки, но у большинства из них нет четкого понимания того, что требуется", — заявил заместитель главы РРНО Падунгкиет Утокасени.

По его словам, большинство отелей пока не готовы к тому, чтобы быть объявленными центрами ALSQ. Некоторые из них до сих пор переформатируют бюджеты, штат персонала и делают перепланировку. Кроме того, им необходимо иметь партнерское соглашение с больницей, организовать медицинскую зону на своей территории, что требует дополнительных инвестиций.
По словам представителя Минздрава, прием и рассмотрение заявок будет продолжаться до 31 октября. При этом Утокасени отметил, что некоторые отели могут со временем пересмотреть свои планы относительно получения статуса ALSQ и полностью сосредоточиться на приеме внутренних туристов.
Видео дня. Составлен топ худших курортов мира
Последние новости
"Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Витамин, который способен остановить размножение коронавируса Витамин, который способен остановить размножение коронавируса
Комментарии
Новости путешествий , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские женщины все слабы на передок»
«Русские женщины все слабы на передок»
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 21 августа
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 21 августа
Россияне ринулись скупать билеты в недоступную страну
Россияне ринулись скупать билеты в недоступную страну
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Заброшенные советские здания с полумистической славой
11:50
Заброшенные советские здания с полумистической славой
Новости путешествий
Аэропорты мира, в которых страшно даже пилотам
03:40
Аэропорты мира, в которых страшно даже пилотам
Заграница
Москвичам объяснили, как попасть в Анталию
02:57
Москвичам объяснили, как попасть в Анталию
Новости путешествий
Составлен топ худших курортов мира
03:37
Составлен топ худших курортов мира
Новости путешествий
Россиянам объяснили, как избежать проблем после Турции
04:04
Россиянам объяснили, как избежать проблем после Турции
Заграница
Что стало с любимым грузинским курортом Сталина
01:22
Что стало с любимым грузинским курортом Сталина
Новости путешествий
Курорт России установил рекорд по числу COVID-19
00:58
Курорт России установил рекорд по числу COVID-19
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение