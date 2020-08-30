С 1 октября Пхукет должен возобновить прием иностранных туристов, 82 отеля подали заявки на присвоение статуса центров альтернативного карантина (ALSQ), что является необходимым условием для приема зарубежных гостей, сообщает газета "Новости Пхукета".

В течение первых 14 дней нахождения в стране путешественники из других стран смогут проживать лишь в подобных заведениях.

Как рассказал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, процесс сертификации отелей в качестве ALSQ идет медленно.

"Многие гостиницы подали заявки, но у большинства из них нет четкого понимания того, что требуется", — заявил заместитель главы РРНО Падунгкиет Утокасени.

По его словам, большинство отелей пока не готовы к тому, чтобы быть объявленными центрами ALSQ. Некоторые из них до сих пор переформатируют бюджеты, штат персонала и делают перепланировку. Кроме того, им необходимо иметь партнерское соглашение с больницей, организовать медицинскую зону на своей территории, что требует дополнительных инвестиций.

По словам представителя Минздрава, прием и рассмотрение заявок будет продолжаться до 31 октября. При этом Утокасени отметил, что некоторые отели могут со временем пересмотреть свои планы относительно получения статуса ALSQ и полностью сосредоточиться на приеме внутренних туристов.