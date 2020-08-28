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Пассажир бизнес-класса раздвинул ноги и возмутил окружающих 

Lenta.ru 2 часа назад
Авиапассажир раздвинул ноги и возмутил окружающих
Фото: depositphotos.com
Пассажир поезда занял необычную позу во время путешествия и возмутил окружающих. Очевидица сняла произошедшее на камеру и разместила снимок в сторис своего Instagram, отметив аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.
На размещенном в сети кадре запечатлен неизвестный путешественник — видно, как он вытянул вперед и широко раздвинул ноги без обуви и разместил их на подлокотниках впереди стоящего кресла.
@nasurok

«Оцените эти ноги в бизнес-классе», — возмутилась пользовательница в подписи к публикации.

14 февраля похожий случай произошел в аэропорту Торонто — неизвестный авиапассажир широко раздвинул ноги, сидя в зале ожидания авиагавани, и смутил окружающих. На размещенном в сети снимке был мужчина, широко расставивший ноги по обе стороны от себя таким образом, что на соседних креслах никто не смог разместиться.
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