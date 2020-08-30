Еще одна страна решила открыть границу с Россией 

Южная Осетия решила открыть границу с Россией с 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Анатолия Бибилова.

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы», — сказал глава Южной Осетии.

Он поручил министерству здравоохранения нарастить запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми к приему больных.

Южная Осетия стала еще одной страной, готовой к открытию границы с Россией. Ранее, 28 августа, аналогичное решение приняла Молдавия. Несмотря на то, что чрезвычайное положение из-за пандемии в стране продлено до 15 сентября, Россия попала в «зеленый список» стран, туристам из которых не нужно проходить карантин по приезде.

20 августа сообщалось, что россияне начали активно покупать авиабилеты на осень. Самыми популярными направлениями при этом стали Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия. Большинство путешественников намерены отправиться в Черногорию, границы которой открыты для россиян, однако прямое авиасообщение еще не восстановлено.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).