Отдохнувшая в Турции россиянка разочаровалась в курорте

Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о том, что курорты не готовы к наплыву туристов. Своим разочарованием от отдыха она поделилась с радио Business FM.

По словам судебного обозревателя Марии Локотецкой, турки не справляются с огромным потоком приезжих, и это влияет на качество питания.

«За первые пять дней здесь я стала вынужденной вегетарианкой, есть ощущение, что мясные продукты — а здесь кормят исключительно курицей — с истекающим сроком годности», — пожаловалась девушка.

Кроме того, она отметила, что раньше всегда отдыхала в Турции по системе all-inclusive, но в этом году впервые разочарована уровнем сервиса.

«Сами турки очень извинялись, говорили, что мобилизировались в экстренном порядке, не знали, когда разрешат авиасообщение», — добавила Локотецкая.

Другая туристка из Москвы рассказала о соблюдаемых мерах безопасности на территории гостиниц. Она уточнила, что отдыхающие не носят маски вообще, но персонал всегда надевает защитные средства.

«Очереди создаются из-за того, что ты ждешь, пока тебе накладывают еду. Так как там в основном сейчас туристы из России и Украины, люди никакую социальную дистанцию не соблюдают», — рассказала женщина.

Путешественница добавила, что всем постояльцам при входе проверяют температуру, однако она не уверена, что персонал «что-то моет и дезинфицирует с утра до вечера».

Ранее в августе российские туристы, отдохнувшие на курортах Турции во время пандемии коронавируса, рассказали о казусах во время отпуска. В целом, по их словам, большинство россиян остались довольны отдыхом и практически не заметили никаких изменений, однако некоторые ситуации все же «испортили общую картину».