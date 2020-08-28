Змея выплыла на мелководье и распугала туристов

Двухметровая смертоносная змея проплыла у берега пляжа и распугала отдыхавших на нем людей. Об этом сообщает Daily Star.

Посетители пляжа Дурбан в Южно-Африканской республике пошли купаться, заметили на мелководье рептилию и вызвали службу по отлову змей. Прибывшие на место специалисты установили, что это была 2,5-метровая смертоносная черная мамба. Они сообщили, что поймать ее было довольно просто, так как рептилия была истощена.

Специалисты считают, что змею принесло к берегу во время прилива.

«Черные мамбы редко встречаются у побережья, они предпочитают жить на дне, среди растительности», — рассказали они.

Специалисты призвали людей держаться подальше от черных мамб, так как их укус может привести к летальному исходу. Они также сообщили, что пойманную змею доставили в ветеринарную клинику, где ее выходят и выпустят обратно на волю.

Черная мамба — наиболее распространенная в Южно-Африканской республике ядовитая змея. Особи этого вида обитают центральной, южной и восточной части страны и представляют смертельную опасность для человека. Их яд может привести к смерти в течение 7-15 часов с момента попадания в организм, если не ввести антидот.

Ранее сообщалось, что в ванну жителя Индии забралась смертоносная гадюка и родила там 35 детенышей. Змееловы выловили всех рептилий и позже в этот же день выпустили их в лесу.