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Огромная смертоносная змея выплыла на мелководье и распугала посетителей пляжа 

Lenta.ru 3 часа назад
Змея выплыла на мелководье и распугала туристов
Фото: Newsflash
Двухметровая смертоносная змея проплыла у берега пляжа и распугала отдыхавших на нем людей. Об этом сообщает Daily Star.
Посетители пляжа Дурбан в Южно-Африканской республике пошли купаться, заметили на мелководье рептилию и вызвали службу по отлову змей. Прибывшие на место специалисты установили, что это была 2,5-метровая смертоносная черная мамба. Они сообщили, что поймать ее было довольно просто, так как рептилия была истощена.
Специалисты считают, что змею принесло к берегу во время прилива.

«Черные мамбы редко встречаются у побережья, они предпочитают жить на дне, среди растительности», — рассказали они.

Специалисты призвали людей держаться подальше от черных мамб, так как их укус может привести к летальному исходу. Они также сообщили, что пойманную змею доставили в ветеринарную клинику, где ее выходят и выпустят обратно на волю.
Черная мамба — наиболее распространенная в Южно-Африканской республике ядовитая змея. Особи этого вида обитают центральной, южной и восточной части страны и представляют смертельную опасность для человека. Их яд может привести к смерти в течение 7-15 часов с момента попадания в организм, если не ввести антидот.
Ранее сообщалось, что в ванну жителя Индии забралась смертоносная гадюка и родила там 35 детенышей. Змееловы выловили всех рептилий и позже в этот же день выпустили их в лесу.
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